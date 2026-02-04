İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Elm və təhsil
    • 04 fevral, 2026
    • 15:17
    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə imtahan rəhbərləri və zal nəzarətçiləri ilə görüşündə məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ötən il vətəndaşlara 13 milyon elektron xidmət göstərilib, 300-dən çox imtahan keçirilib.

    Sədr qeyd edib ki, hər imtahanda nəzarətçilər, imtahan rəhbərlərinin böyük rolu var:

    "2000-3000 marker müəllim yazı işlərini yoxlayır. Nəzarətçi müəllimdən imtahan rəhbəri seçiləndə mütləq sertifikasiyadan keçmə prosesinə baxılır. Nəzarətçi müəllimlər bilməlidir ki, imtahanlar artıq elektronlaşdırılır. Nəzərdə tutulur ki, bu il rezidenturaya imtahan prosesi tam rəqəmsallaşdırılsın".

    Son xəbərlər

    15:19

    Ötən il 935 zal nəzarətçisi bazadan çıxarılıb, onlardan 6-sı məsuliyyətə cəlb edilib

    Elm və təhsil
    15:19

    Nizami rayonunda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:17

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Elm və təhsil
    15:17

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    15:10

    Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilib

    Digər ölkələr
    15:08

    Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək

    Xarici siyasət
    15:05

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Region
    15:02

    Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    14:51

    Cəlilabadda qardaşı övladlarını baltalayan şəxsin ölümünün ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti