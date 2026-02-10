Azərbaycan çempionatı: Yunan-Roma güləşində 5 çəkidə finalçılar müəyyənləşib
Fərdi
- 10 fevral, 2026
- 19:15
Gəncədə Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşində 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
48 kq
Yusif Mirzəyev (Lənkəran) – Ömər Salmanov (MOİK)
55 kq
Qurban Məcnunov (Neftçi) – Elnur Quliyev (Abşeron)
65 kq
Orxan Həbibli (Neftçi) – Nihad Məhərrəmov (UGİM-2)
80 kq
Ruslan Nuriyev (AHİTA) – İsfahan Həsənov (ROİL, "Neftçi")
110 kq
Emin Baxşəliyev (UGİM-2) – Məhəmməd Mustafayev (Neftçi)
Son xəbərlər
19:39
Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdiribXarici siyasət
19:37
Foto
Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
19:34
Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidirDigər ölkələr
19:32
Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olubXarici siyasət
19:28
Foto
Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olubFərdi
19:26
Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırırBiznes
19:22
Video
Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:21
Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdiDigər
19:20