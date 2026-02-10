İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan çempionatı: Yunan-Roma güləşində 5 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Gəncədə Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşində 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

    48 kq

    Yusif Mirzəyev (Lənkəran) – Ömər Salmanov (MOİK)

    55 kq

    Qurban Məcnunov (Neftçi) – Elnur Quliyev (Abşeron)

    65 kq

    Orxan Həbibli (Neftçi) – Nihad Məhərrəmov (UGİM-2)

    80 kq

    Ruslan Nuriyev (AHİTA) – İsfahan Həsənov (ROİL, "Neftçi")

    110 kq

    Emin Baxşəliyev (UGİM-2) – Məhəmməd Mustafayev (Neftçi)

