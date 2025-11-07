Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Азербайджане создают первый национальный языковой корпус

    Наука и образование
    • 07 ноября, 2025
    • 11:28
    В Азербайджане начался процесс создания национального корпуса азербайджанского языка, который позволит системно обрабатывать и анализировать языковые данные.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Института языкознания имени Насими НАНА, профессор Надир Мамедли на заседании, посвященном задачам, поставленным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в отношении азербайджанского языка в ходе выступления на юбилейном мероприятии по случаю 80-летия Академии.

    "Отдел "Искусственный интеллект и компьютерная лингвистика" Института уже систематизировал языковые материалы, собранные из различных источников. В результате создана словарная база азербайджанского языка, включающая 220 тысяч слов. В дальнейшем на основе этих данных планируется обновление Орфографического словаря", - отметил он.

    Профессор также сообщил, что в настоящее время ведется работа над созданием отдельного словаря заимствованных слов, вошедших в азербайджанский язык.

