Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    • 29 сентября, 2025
    • 19:34
    В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Азербайджане с 1 октября в пилотном режиме начнет работу долгожданный проект школьных автобусов.

    Об этом Report сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    По его словам, на первом этапе проект охватит примерно 1200 школьников. Министр подчеркнул, что данная инициатива реализуется как совместный проект государственного и частного секторов.

    "Мы стараемся в первую очередь привлечь школы, расположенные в центре города, и образовательные учреждения, где внедрение этой системы окажет наибольший эффект. Проект запускается в пилотном режиме, и его главная цель - обеспечить безопасную и комфортную транспортировку детей в школу", - сказал он.

    Амруллаев добавил, что на начальном этапе государство будет участвовать в проекте через определенные механизмы субсидирования и поддержки, однако с увеличением числа учеников предполагается, что оплата будет осуществляться родителями. "Основная цель проекта - не только обеспечить удобный транспорт для детей, но и внести вклад в снижение дорожных пробок. По мере увеличения охвата тарифы будут постепенно оптимизироваться", - добавил он.

    Министр также отметил, что данный проект станет примером инновационного подхода в сфере образования и транспорта и в будущем может быть значительно расширен, охватив большинство школ страны.

    школьные автобусы Эмин Амруллаев пилотный проект
    Azərbaycanda oktyabrın 1-dən məktəb avtobusları layihəsi başlayacaq - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    20:56

    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

    В регионе
    20:52

    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Искусство
    20:41

    Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе

    Другие страны
    20:38

    Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

    Другие страны
    20:33

    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Другие страны
    20:19

    Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль

    Другие страны
    20:17

    Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    20:14

    Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана

    Внешняя политика
    20:13

    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

    Бизнес
    Лента новостей