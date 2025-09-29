İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycanda oktyabrın 1-dən məktəb avtobusları layihəsi başlayacaq - EKSKLÜZİV

    Elm və təhsil
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Azərbaycanda oktyabrın 1-dən məktəb avtobusları layihəsi başlayacaq - EKSKLÜZİV

    Azərbaycanda oktyabrın 1-dən məktəb avtobusları layihəsi başlayacaq.

    Bunu "Report"a elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

    Onun sözlərinə görə, layihə çərçivəsində ilkin mərhələdə təxminən 1 200 uşaq əhatə olunacaq.

    Nazir vurğulayıb ki, bu, dövlət və özəl sektorun birgə təşəbbüsü kimi həyata keçirilir:

    "Biz prioritet olaraq şəhərin mərkəzində yerləşən məktəbləri və daha çox təsir göstərə biləcək məktəbləri cəlb etməyə çalışırıq. Layihə pilot səviyyəsindədir və məqsəd uşaqların məktəbə təhlükəsiz və rahat daşınmasını təmin etməkdir".

    E. Əmrullayev əlavə edib ki, dövlət layihənin ilkin mərhələsində müəyyən subsidiya və dəstək mexanizmləri ilə iştirak edəcək, lakin şagird sayı artdıqca ödənişin valideynlər tərəfindən qarşılanması nəzərdə tutulur: "Layihənin əsas məqsədi həm uşaqlar üçün rahat nəqliyyat təmin etmək, həm də tıxacların azaldılmasına töhfə verməkdir. Saylar artdıqca qiymətlər tədricən optimallaşdırılacaq".

    Nazir qeyd edib ki, bu layihə təhsil və nəqliyyat sahəsində innovativ yanaşmanın bir nümunəsi olacaq və gələcəkdə daha geniş tətbiq edilə bilər.

    məktəb avtobusları Emin Əmrullayev
    В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Son xəbərlər

    20:45

    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

    Region
    20:44

    Kəngərli rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    20:38

    Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib

    İncəsənət
    20:37

    İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edib

    Digər ölkələr
    20:32

    MDB Baş katibi Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını istisna edib

    Region
    20:23

    Emin Əmrullayev: Elm və Təhsil Nazirliyi ali təhsilin təxminən 80 faizinə birbaşa nəzarət edir

    Elm və təhsil
    20:14

    Əli Əsədov: Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər dünya miqyasında tanınır

    Xarici siyasət
    20:03

    Ersin Tatar: Azərbaycanın regionda sülhə verdiyi dəstəyi diqqətlə izləyirik

    Xarici siyasət
    19:58
    Foto

    Aprel döyüşlərində mülki şəxslərin və mülki obyektlərin atəşə tutması ilə bağlı sənədlər məhkəmədə tədqiq olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti