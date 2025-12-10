Türkiyəli şahmatçı Maqnus Karlsenin rekordunu yeniləyib
- 10 dekabr, 2025
- 18:04
Türkiyəli şahmatçı Yağız Kaan Erdoğmuş fransalı Maksim Vaşe-Laqravı məğlub edərək FIDE reytinqində 47-ci pilləyə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, Erdoğmuş ilk "50-liy"ə 14 yaş 6 aylıq olarkən daxil olub.
Bunu bacaran əvvəlki ən gənc qrossmeyster Maqnus Karlsen olub - 15 yaş 7 ay.
Qeyd edək ki, yanvarın 1-də rəsmən təsdiqlənəcək siyahıdan sonra şahmatçı bu göstəricidə Karlseni bir il qabaqlayacaq.
