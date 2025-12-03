Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84

    Наука и образование
    • 03 декабря, 2025
    • 12:35
    В Азербайджане разработана новая топографическая карта на базе Мировой геодезической системы (WGS-84), которая является международным стандартом в сфере геопространственных данных.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев на втором заседании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, карта была составлена Агентством геодезии и картографии в сотрудничестве с министерствами обороны и экологии и природных ресурсов.

    А.Алиев также коснулся цифровых моделей, применяемых в Азербайджане в сфере обороны и безопасности.

    "В основе этих систем лежат определение рельефа, модели высот, ортофотокарты, цифровые карты границ, многомерные пространственные данные и другие компоненты. Это делает необходимым изменение и обновление современных требований к картографическим материалам", - сказал он.

    Начальник управления также напомнил, что в соответствии с декларацией, принятой в прошлом году в Анкаре, в повестку заседания руководителей картографических учреждений ОТГ включен вопрос подготовки Единой тематической карты стран ОТГ.

    Минобороны Азер Алиев ОТГ WGS-84
    Elvis

    Лента новостей