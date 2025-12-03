В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

Азербайджанские специалисты приступили к разработке карты пожарных рисков.

Как сообщает Report, об этом заявил Исмет Бахышов, директор Центра географических информационных систем Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос"), на 2-ой Встрече руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, в этой сфере проводятся регулярные мониторинги территорий и готовятся отчеты.

Директор Центра сообщил, что сейчас идет активная работа по нанесению на карты всех объектов связи, транспорта и другой критически важной инфраструктуры на территории Азербайджана. Инновационным аспектом проекта стало применение алгоритмов искусственного интеллекта для определения и классификации всех строений.