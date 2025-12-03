Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

    Наука и образование
    • 03 декабря, 2025
    • 15:37
    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

    Азербайджанские специалисты приступили к разработке карты пожарных рисков.

    Как сообщает Report, об этом заявил Исмет Бахышов, директор Центра географических информационных систем Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос"), на 2-ой Встрече руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ).

    По его словам, в этой сфере проводятся регулярные мониторинги территорий и готовятся отчеты.

    Директор Центра сообщил, что сейчас идет активная работа по нанесению на карты всех объектов связи, транспорта и другой критически важной инфраструктуры на территории Азербайджана. Инновационным аспектом проекта стало применение алгоритмов искусственного интеллекта для определения и классификации всех строений.

    пожары пожарные риски карта картография
    Azərbaycanda yanğın risk xəritələri hazırlanır
    Elvis

    Последние новости

    15:50

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

    ИКТ
    15:49

    Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

    Туризм
    15:37

    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

    Наука и образование
    15:37

    В новой конституции Армении могут изменить правила проведения парламентских выборов

    В регионе
    15:36

    В Азербайджане растет численность пожилого населения

    Здоровье
    15:34

    Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

    Здоровье
    15:31
    Фото

    Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    15:31

    Макрон прибыл с визитом в Китай

    Другие страны
    15:29
    Фото

    НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

    Армия
    Лента новостей