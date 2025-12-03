İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda yanğın risk xəritələri hazırlanır

    Elm və təhsil
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:03
    Azərbaycanda yanğın risk xəritələri hazırlanır

    Azərbaycanda yanğınlarla bağlı riskli zonaların xəritələri hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) tərkibində fəaliyyət göstərən Kosmik Agentliyinin ("Azərkosmos") Coğrafi İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin direktoru İsmət Baxışov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin 2-ci Toplantısında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu sahədə monitorinqlər aparılır və hesabatlar hazırlanır.

    Direktor qeyd edib ki, hazırda ölkə üzrə bütün rabitə, nəqliyyat və digər infrastruktur obyektlərinin xəritələnməsi, əlavə olaraq bütün tikililərin süni intellekt alqoritmi vasitəsilə müəyyən edilməsi layihələri icra olunur.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı yanğın risk xəritə
    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

