    В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

    Наука и образование
    • 26 октября, 2025
    • 13:53
    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься оценочной деятельностью.

    Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

    Экзамен проводился посредством компьютеров в соответствии с инструкцией в течение 1 часа, и для кандидатов были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний. Они смогли ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ завтра в течение дня.

    В экзамене принял участие 171 кандидат. По результатам экзамена, 77 кандидатов успешно выполнили требуемые условия.

    Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, выдается соответствующий сертификат по тому направлению оценочной деятельности, по которому они сдавали экзамен.

    Повалившие экзамен лица могут сдать их повторно.

