İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər imtahan verib

    Elm və təhsil
    • 26 oktyabr, 2025
    • 13:24
    Qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər imtahan verib

    Qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün ixtisas imtahanı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib.

    İmtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda kompüter vasitəsilə 1 saat müddətində aparılıb və namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin sabah gün ərzində DİM-in saytında yerləşdiriləcək.

    İmtahanda 171 namizəd iştirak edib. İmtahan nəticələrinə əsasən, müxtəlif istiqamətlər üzrə ümumilikdə 77 namizəd tələb olunan şərtləri ödəyərək uğur qazanıb.

    İmtahandan müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlərə imtahanda iştirak etdiyi qiymətləndirmə fəaliyyəti istiqaməti üzrə müvafiq şəhadətnamə təqdim edilir.

    İxtisas imtahanından keçməyən şəxslərin qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün keçirilən imtahanlarda təkrar iştirak etmək hüququ vardır.

    İmtahan nəticələri ilə bağlı Apellyasiya Komissiyası 27 – 28 oktyabr tarixlərində saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsas inzibati binasında fəaliyyət göstərəcək. Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 299.

    DİM İmtahan qiymətləndirmə
    В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

    Son xəbərlər

    14:25
    Foto

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    14:09
    Foto

    Salyanda yol qəzasında xəsarət alan beş nəfərin səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam və digər sahələrdə işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    14:05

    Sumqayıtda avtomobil divara çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:58

    Tramp: Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticarət müqavilələri bağlamağa yaxınıq

    Digər ölkələr
    13:32
    Video

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtardığı doqquz nəfər ölkəyə ekstradisiya olunub

    Region
    13:30
    Foto

    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə 2 medal qazanıblar

    Fərdi
    13:24

    Qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər imtahan verib

    Elm və təhsil
    13:21
    Foto

    Azərbaycan hərbçilərinin qatıldğı NATO təlimində müdafiə şirkətlərinin sərgiləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti