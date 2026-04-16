    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    16 апреля, 2026
    В Азербайджане пройдет викторина, посвященная Южной Корее, победитель которой представит страну на международном финале в Сеуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Южной Кореи в Азербайджане, участие в конкурсе могут принять граждане старше 18 лет, владеющие корейским языком не ниже уровня TOPIK 3 и обладающие знаниями о Корее.

    Все участники получат подарки, а победитель, помимо приза, отправится на международный финал, который пройдет в сентябре в Сеуле.

    Викторина состоится 20 мая в 14:00 в Бакинском государственном университете. Для участия необходимо пройти регистрацию, заполнив специальную форму до 30 апреля.

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

