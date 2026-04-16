İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Azərbaycanda Cənubi Koreya haqqında viktorina təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, viktorinada iştirak edəcək olan namizədlər 18 yaşdan yuxarı, Azərbaycan vətəndaşı olmalı, TOPIK 3 və ya daha yüksək səviyyədə koreyaca bilməli və Koreya haqqında ətraflı biliyə sahib olmalıdırlar.

    Viktorinanın qalibi mükafatla yanaşı, bu ilin sentyabrında Seulda keçiriləcək beynəlxalq finalda Azərbaycanı təmsil etmək imkanı qazanacaq.

    Bütün iştirakçılara hədiyyələrin təqdim olunacağı viktorina mayın 20-də saat 14:00-da Bakı Dövlət Universitetində (BDU) başlayacaq.

    Qeydiyyatdan keçmək üçün aprelin 30-dək müvafiq formanı doldurmaq lazımdır: https://forms.gle/tovkGksJZVnbTXs47

    Son xəbərlər

    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti