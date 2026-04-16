Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq
Elm və təhsil
- 16 aprel, 2026
- 17:31
Azərbaycanda Cənubi Koreya haqqında viktorina təşkil olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, viktorinada iştirak edəcək olan namizədlər 18 yaşdan yuxarı, Azərbaycan vətəndaşı olmalı, TOPIK 3 və ya daha yüksək səviyyədə koreyaca bilməli və Koreya haqqında ətraflı biliyə sahib olmalıdırlar.
Viktorinanın qalibi mükafatla yanaşı, bu ilin sentyabrında Seulda keçiriləcək beynəlxalq finalda Azərbaycanı təmsil etmək imkanı qazanacaq.
Bütün iştirakçılara hədiyyələrin təqdim olunacağı viktorina mayın 20-də saat 14:00-da Bakı Dövlət Universitetində (BDU) başlayacaq.
Qeydiyyatdan keçmək üçün aprelin 30-dək müvafiq formanı doldurmaq lazımdır: https://forms.gle/tovkGksJZVnbTXs47
