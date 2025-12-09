В Азербайджане признание полученных за рубежом квалификаций будет приостановлено
Наука и образование
- 09 декабря, 2025
- 18:30
В Азербайджане признание квалификаций, полученных за рубежом, будет приостановлено до начала следующего года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании.
Отмечается, что данная процедура осуществляется агентством посредством Электронной системы обращений:
"В целях более эффективной работы системы и обеспечения удовлетворенности граждан в указанной системе регулярно проводятся технические работы. В связи с этим прием заявлений через систему будет приостановлен с 16 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Заявителей просят подавать обращения не позднее 16 декабря".
