Elvis
    В Азербайджане признание полученных за рубежом квалификаций будет приостановлено

    Наука и образование
    • 09 декабря, 2025
    • 18:30
    В Азербайджане признание квалификаций, полученных за рубежом, будет приостановлено до начала следующего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Агентство по обеспечению качества в образовании.

    Отмечается, что данная процедура осуществляется агентством посредством Электронной системы обращений:

    "В целях более эффективной работы системы и обеспечения удовлетворенности граждан в указанной системе регулярно проводятся технические работы. В связи с этим прием заявлений через систему будет приостановлен с 16 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Заявителей просят подавать обращения не позднее 16 декабря".

    Xarici dövlətlərdə əldə edilmiş kvalifikasiyaların tanınması dayandırılır
    Elvis

