Xarici dövlətlərdə əldə edilmiş kvalifikasiyaların tanınması dayandırılır
Elm və təhsil
- 09 dekabr, 2025
- 18:01
Xarici dövlətlərdə əldə edilmiş kvalifikasiyaların tanınması gələn ilin əvvəlinə qədər dayandırılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Elektron Müraciət Sistemi (EMS) vasitəsilə agentlik tərəfindən həyata keçirilir:
"EMS-in daha effektiv işləməsi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədilə sözügedən sistemdə mütəmadi olaraq texniki işlər aparılır. Bu baxımdan, EMS vasitəsilə ərizələrin qəbulu bu il dekabrın 16-dan gələn il yanvarın 1-dək dayandırılacaq. Ərizəçilərdən bunu nəzərə almaları və ən geci dekabrın 16-dək müraciət etmələri xahiş olunur".
