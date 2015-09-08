Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приостановлена деятельность одного из университетов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, Бакинский университет Азия обратился в Минобразования с заявлением о том, что решение о временном приостановлении деятельности университета принято научным советом данного вуза, и попросил разместить студентов, обучающихся в настоящее время в университете, в других высших учебных заведениях.

Министерство образования удовлетворило просьбу университета и 270 студентов, обучающихся по 8 специальностям, продолжат образование в других вузах. Размещение студентов по другим вузам будет проводиться в централизованном порядке, и этот процесс завершится до 10 сентября.