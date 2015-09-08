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    В Азербайджане приостановлена деятельность одного из университетов

    Просьба университета удовлетворена и 270 студентов, обучающихся по 8 специальностям, продолжат образование в других вузах

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приостановлена деятельность одного из университетов.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, Бакинский университет Азия обратился в Минобразования с заявлением о том, что решение о временном приостановлении деятельности университета принято научным советом данного вуза, и попросил разместить студентов, обучающихся в настоящее время в университете, в других высших учебных заведениях. 

    Министерство образования удовлетворило просьбу университета и 270 студентов, обучающихся по 8 специальностям, продолжат образование в других вузах. Размещение студентов по другим вузам будет проводиться в централизованном порядке, и этот процесс завершится до 10 сентября. 

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