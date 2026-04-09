Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Азербайджане прием документов в I класс переведут на платформу mygov - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    09 апреля, 2026
    • 12:31
    В Азербайджане прием документов в I класс переведут на платформу mygov - ЭКСКЛЮЗИВ

    Прием электронных документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Азербайджана будет переведен на платформу mygov.

    Как стало известно Report, интеграция услуги с Информационной системой электронного правительства (EHİS) планируется к 1 мая 2026 года.

    Система "рабочего процесса" услуги будет представлена к 20 мая, а с учетом доработок новую систему планируется согласовать к 13 июня. Запуск услуги на платформе mygov намечен на 10 июня.

    В реализации проекта участвуют Министерство науки и образования, а также Министерство цифрового развития и транспорта.

    Кроме того, предпринимаются шаги по цифровизации услуги подачи декларации о подоходном налоге с физических лиц. Интеграция этой услуги в EHİS планируется к 1 октября 2026 года. Работу в этом направлении будет осуществлять Министерство экономики.

    Электронное правительство Платформа MyGov Зачисление в первые классы Общеобразовательные учреждения Азербайджана Министерство науки и образования
    Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan to move first-grade school applications to myGov platform

