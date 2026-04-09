В Азербайджане прием документов в I класс переведут на платформу mygov - ЭКСКЛЮЗИВ

Прием электронных документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Азербайджана будет переведен на платформу mygov.

Как стало известно Report, интеграция услуги с Информационной системой электронного правительства (EHİS) планируется к 1 мая 2026 года.

Система "рабочего процесса" услуги будет представлена к 20 мая, а с учетом доработок новую систему планируется согласовать к 13 июня. Запуск услуги на платформе mygov намечен на 10 июня.

В реализации проекта участвуют Министерство науки и образования, а также Министерство цифрового развития и транспорта.

Кроме того, предпринимаются шаги по цифровизации услуги подачи декларации о подоходном налоге с физических лиц. Интеграция этой услуги в EHİS планируется к 1 октября 2026 года. Работу в этом направлении будет осуществлять Министерство экономики.