В Азербайджане по межправительственным программам будут обучаться 62 иностранных студента
Наука и образование
- 14 октября, 2025
- 10:57
В 2025–2026 учебном году 62 гражданина зарубежных стран получили право обучаться в азербайджанских вузах по межправительственным стипендиальным программам.
Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.
Среди студентов - граждане Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Сомали. По сравнению с прошлым годом число участников программы выросло на 32%. Образовательные программы будут охватывать гуманитарные и социальные науки, образование, медицину, экономику и управление, естественные науки, технические и технологические специальности, а также культуру и искусство.
