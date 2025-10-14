В Азербайджане по межправительственным программам будут обучаться 62 иностранных студента

В 2025–2026 учебном году 62 гражданина зарубежных стран получили право обучаться в азербайджанских вузах по межправительственным стипендиальным программам.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Среди студентов - граждане Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Сомали. По сравнению с прошлым годом число участников программы выросло на 32%. Образовательные программы будут охватывать гуманитарные и социальные науки, образование, медицину, экономику и управление, естественные науки, технические и технологические специальности, а также культуру и искусство.