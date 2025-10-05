Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Азербайджане отмечают День учителя

    Наука и образование
    • 05 октября, 2025
    • 09:00
    Сегодня в Азербайджане отмечают День учителя.

    Report напоминает, что в Азербайджане с 1993 года профессиональный праздник учителей ежегодно отмечается 5 октября.

    5 октября 1966 года на специальной конференции, организованной ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия профессиональной деятельности педагогов.

    В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила эту дату Всемирным днем учителя, который стал частью системы международных и всемирных дней ООН.

    Сегодня День учителя празднуется более чем в 100 странах мира. Цель праздника - привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.

    День учителя
    Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür
    Azerbaijan celebrates Teachers' Day

