В Азербайджане отмечают День учителя
Наука и образование
- 05 октября, 2025
- 09:00
Сегодня в Азербайджане отмечают День учителя.
Report напоминает, что в Азербайджане с 1993 года профессиональный праздник учителей ежегодно отмечается 5 октября.
5 октября 1966 года на специальной конференции, организованной ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия профессиональной деятельности педагогов.
В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила эту дату Всемирным днем учителя, который стал частью системы международных и всемирных дней ООН.
Сегодня День учителя празднуется более чем в 100 странах мира. Цель праздника - привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.
