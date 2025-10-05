Сегодня в Азербайджане отмечают День учителя.

Report напоминает, что в Азербайджане с 1993 года профессиональный праздник учителей ежегодно отмечается 5 октября.

5 октября 1966 года на специальной конференции, организованной ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия профессиональной деятельности педагогов.

В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила эту дату Всемирным днем учителя, который стал частью системы международных и всемирных дней ООН.

Сегодня День учителя празднуется более чем в 100 странах мира. Цель праздника - привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.