В Азербайджане объявлены даты подачи заявок на получение образовательных студенческих кредитов (ОСК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд образовательных студенческих кредитов.

Прием заявок на получение ОСК в рамках социальной поддержки студентов завершится в 23:59 31 января на осенний семестр 2025/2026 учебного года, а новая регистрация на получение ОСК на весенний семестр этого же учебного года начнется в 00:00 1 февраля.

Заявки принимаются ежедневно, включая праздничные и выходные дни. Обработка заявок, поданных на осенний семестр, продолжится и после окончания периода регистрации.

При необходимости заявители могут обращаться с вопросами в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в офис по адресу: г. Баку, Насиминский район, улица С. Вургуна, 34.