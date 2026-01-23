Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Наука и образование
    • 23 января, 2026
    • 13:37
    В Азербайджане объявлены даты подачи заявок на получение образовательных студенческих кредитов (ОСК).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд образовательных студенческих кредитов.

    Прием заявок на получение ОСК в рамках социальной поддержки студентов завершится в 23:59 31 января на осенний семестр 2025/2026 учебного года, а новая регистрация на получение ОСК на весенний семестр этого же учебного года начнется в 00:00 1 февраля.

    Заявки принимаются ежедневно, включая праздничные и выходные дни. Обработка заявок, поданных на осенний семестр, продолжится и после окончания периода регистрации.

    При необходимости заявители могут обращаться с вопросами в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в офис по адресу: г. Баку, Насиминский район, улица С. Вургуна, 34.

    Təhsil tələbə krediti üçün müraciət tarixləri açıqlanıb

