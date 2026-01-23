İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Təhsil tələbə krediti üçün müraciət tarixləri açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 23 yanvar, 2026
    • 12:24
    Təhsil tələbə krediti üçün müraciət tarixləri açıqlanıb

    Təhsil tələbə krediti üçün müraciət tarixləri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Tələbə Krediti Fondu (TTFK) məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, 2025-2026-cı tədris ilinin payız semestri üzrə təhsil tələbə kreditlərinə (TTK) müraciətlərin qəbulu yanvarı 31-i saat 23:59-da başa çatacaq. 2025-2026-cı tədris ilinin yaz semestri üzrə TTK üçün yeni qeydiyyat isə fevralı 1-i saat 00:00-dan başlayacaq.

    Bildirilib ki, müraciətlər bayram günləri və həftə sonları da daxil olmaqla hər gün qəbul olunur.

    Payız semestri üzrə təqdim edilmiş müraciətlərin emal prosesi qeydiyyat müddəti başa çatdıqdan sonra da davam etdiriləcək.

    TTK müraciəti zamanı çətinliklə qarşılaşan şəxslərə operativ dəstək göstərilməsi məqsədilə Fond tərəfindən yaradılmış yardım masası fəaliyyət göstərir. Müraciətçilər hər iş günü saat 09:00-dan 18:00-dək Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi 34 ünvanında yerləşən ofisə yaxınlaşaraq müvafiq dəstək ala bilərlər.

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu tələbə krediti payız semestri yaz smestri

    Son xəbərlər

    12:59

    Azərbaycandan turist axını 2 %-dən çox azalıb

    Turizm
    12:59

    Azərbaycana turist axını 2 % azalıb

    Digər
    12:56

    Əyyub Quliyev: Bəstəkarın qarşısına şərt qoya bilməzsən ki, müasir opera yaz – MÜSAHİBƏ

    İncəsənət
    12:54

    Azərbaycanda palataların fəaliyyətinin müstəqil hüquqi çərçivədə tənzimlənməsi təklif olunur

    Biznes
    12:47

    Aİ missiyası Bakı və İrəvan arasında sülh sazişindən sonra Ermənistan sərhədini tərk edəcək

    Xarici siyasət
    12:47

    Beynəlxalq məhkəmə Karapetyanın ailəsinin tələblərini rədd edib

    Region
    12:44

    Ermənistanda Azərbaycandan idxal olunan benzinin keyfiyyəti ilə bağlı problem qeydə alınmayıb

    Region
    12:38

    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:37

    Azərbaycanda quraqlığın təbii fəlakətlər siyahısına salınması təklif olunur

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti