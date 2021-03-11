В Азербайджане некоторые школьники подвергаются кибернасилию

Специалисты Института образования Азербайджана прокомментировали самоубийство двух девочек.

Специалисты Института образования Азербайджана прокомментировали самоубийство двух девочек.

Как сообщает Report, ведущий научный сотрудник Института образования, руководящий стратегическими образовательными исследованиями и проектами развития Кенуль Абаслы отметила, что государство, соответствующие структуры и общество глубоко обеспокоены фактами самоубийств и их причинами.

"Ограничения, связанные с учебой и другими видами деятельности во время пандемии коронавируса, напряженность и изоляция, считаются факторами, способствующими росту суицидов. Во время изоляции в связи с пандемией школьники стали чаще прибегать к социальным сетям для общения с друзьями и сверстниками. Конечно, это тоже обусловило рост случаев самоубийств".

Кибернасилие увеличивает суицидальные наклонности. Результаты проведенного в Азербайджане широкомасштабного исследования, касающегося использования школьниками цифровых технологий и социальных сетей, показали, что часть из них склонна к кибернасилию, а другая часть - подвержена этому. 22% опрошенных школьников заявили, что не делятся ни с кем тревожными мыслями при столкновении с фактом кибернасилия".

Как сообщил директор Центра научно-педагогических исследований Института образования Ильхам Джавадов, в настоящее время возглавляемая им организация совместно с ЮНИСЕФ реализует проект под названием “Навыки первичной психологической помощи в школе в кризисных ситуациях”: "Проект направлен на преодоление у детей и подростков различных психических травм, суицидальных тенденций, вызванных негативными последствиями глобализации. В результате проведенных исследований установлено, что причины и мотивы самоубийства детей и подростков различны. Тем самым дети и подростки пытаются привлечь внимание своих родителей, учителей и близких к своим проблемам".