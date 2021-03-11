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В Азербайджане некоторые школьники подвергаются кибернасилию

В Азербайджане некоторые школьники подвергаются кибернасилию Специалисты Института образования Азербайджана прокомментировали самоубийство двух девочек.
Наука и образование
11 марта 2021 г. 15:59
В Азербайджане некоторые школьники подвергаются кибернасилию

Специалисты Института образования Азербайджана прокомментировали самоубийство двух девочек.

Как сообщает Report, ведущий научный сотрудник Института образования, руководящий стратегическими образовательными исследованиями и проектами развития Кенуль Абаслы отметила, что государство, соответствующие структуры и общество глубоко обеспокоены фактами самоубийств и их причинами.

"Ограничения, связанные с учебой и другими видами деятельности во время пандемии коронавируса, напряженность и изоляция, считаются факторами, способствующими росту суицидов. Во время изоляции в связи с пандемией школьники стали чаще прибегать к социальным сетям для общения с друзьями и сверстниками. Конечно, это тоже обусловило рост случаев самоубийств".

Кибернасилие увеличивает суицидальные наклонности. Результаты проведенного в Азербайджане широкомасштабного исследования, касающегося использования школьниками цифровых технологий и социальных сетей, показали, что часть из них склонна к кибернасилию, а другая часть - подвержена этому. 22% опрошенных школьников заявили, что не делятся ни с кем тревожными мыслями при столкновении с фактом кибернасилия".

Как сообщил директор Центра научно-педагогических исследований Института образования Ильхам Джавадов, в настоящее время возглавляемая им организация совместно с ЮНИСЕФ реализует проект под названием “Навыки первичной психологической помощи в школе в кризисных ситуациях”: "Проект направлен на преодоление у детей и подростков различных психических травм, суицидальных тенденций, вызванных негативными последствиями глобализации. В результате проведенных исследований установлено, что причины и мотивы самоубийства детей и подростков различны. Тем самым дети и подростки пытаются привлечь внимание своих родителей, учителей и близких к своим проблемам".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəblilərin bir qismi kiber zorakılığa məruz qalır

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