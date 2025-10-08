В Азербайджане начались собеседования на должность воспитателя
Наука и образование
- 08 октября, 2025
- 10:30
С 8 октября в общеобразовательных учреждениях интернатного типа, находящихся в ведении Управления образования города Баку (УОГБ), стартовали собеседования на должность воспитателя.
Об этом Report сообщили в УОГБ.
Информация о месте и времени собеседования отправлена SMS-сообщением на мобильный номер, через который зарегистрированы кандидаты.
В ходе собеседования будут проверяться знания и навыки кандидатов в соответствующей сфере.
