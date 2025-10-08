В Азербайджане начались собеседования на должность воспитателя

С 8 октября в общеобразовательных учреждениях интернатного типа, находящихся в ведении Управления образования города Баку (УОГБ), стартовали собеседования на должность воспитателя.

Об этом Report сообщили в УОГБ.

Информация о месте и времени собеседования отправлена ​​SMS-сообщением на мобильный номер, через который зарегистрированы кандидаты.

В ходе собеседования будут проверяться знания и навыки кандидатов в соответствующей сфере.