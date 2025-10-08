Tərbiyəçi vəzifəsi üzrə müsahibəyə start verilib
Elm və təhsil
- 08 oktyabr, 2025
- 09:58
Oktyabrın 8-dən etibarən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən internat tipli ümumi təhsil müəssisələrinə tərbiyəçi vəzifəsinə işə qəbul müsahibəsinə start verilib.
Bu barədə "Report"a BŞTİ-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müsahibənin keçirildiyi məkan və vaxt barədə məlumat namizədlərin qeydiyyatdan keçdikləri mobil nömrəyə SMS vasitəsilə göndərilib.
Qeyd edək ki, müsahibə zamanı namizədlərin müvafiq sahə üzrə bilik və bacarıqları yoxlanılacaq.
