    Tərbiyəçi vəzifəsi üzrə müsahibəyə start verilib

    Elm və təhsil
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:58
    Tərbiyəçi vəzifəsi üzrə müsahibəyə start verilib

    Oktyabrın 8-dən etibarən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən internat tipli ümumi təhsil müəssisələrinə tərbiyəçi vəzifəsinə işə qəbul müsahibəsinə start verilib.

    Bu barədə "Report"a BŞTİ-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müsahibənin keçirildiyi məkan və vaxt barədə məlumat namizədlərin qeydiyyatdan keçdikləri mobil nömrəyə SMS vasitəsilə göndərilib.

    Qeyd edək ki, müsahibə zamanı namizədlərin müvafiq sahə üzrə bilik və bacarıqları yoxlanılacaq.

    BŞTİ tərbiyəçi Vakansiya
    В Азербайджане начались собеседования на должность воспитателя

