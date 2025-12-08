İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Zelenski ABŞ ilə dialoqun gedişi və sülh planı ilə bağlı məlumatlandırılacaq

    Digər
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:44
    Zelenski ABŞ ilə dialoqun gedişi və sülh planı ilə bağlı məlumatlandırılacaq

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün ABŞ nümayəndələri ilə dialoq barədə məlumatlandırılacaq və sülh planı ilə bağlı sənədlər əldə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli təhlükəsizlik və müdafiə şurasının katibi Rüstəm Umerov öz teleqram kanalında məlumat yayıb.

    "Ukrayna hərbi güvvələrinin baş qərargah rəhbəri bir neçə gündür ABŞ-də Prezident Donald Trampın nümayəndələri ilə iş aparır. Ukrayna nümayəndə heyətinin əsas məqsədi Amerika tərəfindən Moskvadaki danışıqlar barəsində məlumatları və aktual təklifləri öyrənmək və onları Ukrayna Prezidenti ilə ətraflı müzakirə etmək olub.", - Umerov yazıb.

    O, həmçinin qeyd edib ki, tərəfdaşlarla birgə müharibəni sonlandırmaq üçün əllərindən gələni etməlidilər.

    Xatırladaq ki, dekabrın 5-də Ukraynanın heyətinin ABŞ-nin nümayəndələrilə sülh planı ilə bağlı görüşü baş tutub.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharbəsi ABŞ
    Зеленский сегодня получит полную информацию о переговорах с США

    Son xəbərlər

    13:07

    Səfir: Cənubi Koreya Qarabağda kəhrizlərin bərpası ilə bağlı yeni layihələrə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:07

    DGK rəsmisi: "Azərbaycan regionda yeni bir logistika modelini yaradır"

    Biznes
    13:05

    Azərbaycanda sahibkarların maliyyə vəsaiti cəlb etməsi asanlaşacaq

    Maliyyə
    13:01

    Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcək

    Hadisə
    12:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    12:58

    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Region
    12:57

    Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"

    ASK
    12:54
    Foto

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda damazlıq heyvanların idxal rüsumu üzrə azad olunmaları 125 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti