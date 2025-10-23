Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Азербайджане на расходы на образование в 2026 году выделят 5 млрд манатов

    Наука и образование
    • 23 октября, 2025
    • 15:35
    В Азербайджане на расходы на образование в 2026 году выделят 5 млрд манатов

    Расходы на образование в 2026 году, согласно прогнозам, составят 5015,9 млн манатов, что на 78,6 млн манатов или 1,6% больше по сравнению с 2025 годом, и на 625,8 млн манатов или 14,3% больше по сравнению с исполнением 2024 года.

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год.

    Из прогнозируемых средств по статье расходов 2414,8 млн манатов или 48,1% предназначено для общего образования, 796,1 млн манатов или 15,9% - высшего образования и высшего образования по госзаказу, 468,2 млн манатов или 9,3% - дошкольного образования, 94,2 млн манатов или 1,9% среднего специального образования, 105,5 млн манатов или 2,1% - профессионального образования.

    Расходы на общее образование, по прогнозам, вырастут в годовом сравнении на 67,3 млн манатов или 2,9%, на дошкольное образование - на 0,7 млн манатов или 0,2%, на профобразование - на 23,2 млн манатов или 28,3%.

