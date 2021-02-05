В Азербайджане госдокументы об образовании будут выдаваться в электронном порядке

Государственные документы об образовании будут формироваться посредством "Централизованной информационной системы образования"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об образовании".

Как передает Report, согласно изменениям, лицам, окончившим ту или иную ступень или уровень образования (за исключением докторантуры) в учебном заведении, в установленном законом порядке будет в электронной форме выдан государственный документ о соответствующем образовании, созданный в "Централизованной информационной системе образования".

Кроме того, лицам, не окончившим по тем или иным причинам какую-либо ступень или уровень образования, в порядке, определенном соответствующим органом исполнительной власти, будет выдаваться справка о соответствующем образовании в электронной форме, созданной в "Централизованной информационной системе образования".

Поправка в закон "Об образовании" предусматривает уточнение терминов (государственный документ об образовании), а также внедрение электронных информационных систем в сферу выдачи государственных документов об образовании. С этой целью государственные документы об образовании будут формироваться посредством "Централизованной информационной системы образования".