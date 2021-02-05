О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане госдокументы об образовании будут выдаваться в электронном порядке

В Азербайджане госдокументы об образовании будут выдаваться в электронном порядке Государственные документы об образовании будут формироваться посредством "Централизованной информационной системы образования"
Наука и образование
5 февраля 2021 г. 15:06
В Азербайджане госдокументы об образовании будут выдаваться в электронном порядке
0 : 00
0 : 00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об образовании".

Как передает Report, согласно изменениям, лицам, окончившим ту или иную ступень или уровень образования (за исключением докторантуры) в учебном заведении, в установленном законом порядке будет в электронной форме выдан государственный документ о соответствующем образовании, созданный в "Централизованной информационной системе образования".

Кроме того, лицам, не окончившим по тем или иным причинам какую-либо ступень или уровень образования, в порядке, определенном соответствующим органом исполнительной власти, будет выдаваться справка о соответствующем образовании в электронной форме, созданной в "Централизованной информационной системе образования".

Поправка в закон "Об образовании" предусматривает уточнение терминов (государственный документ об образовании), а также внедрение электронных информационных систем в сферу выдачи государственных документов об образовании. С этой целью государственные документы об образовании будут формироваться посредством "Централизованной информационной системы образования".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке State documents on education in Azerbaijan to be issued electronically
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil haqqında dövlət sənədləri elektron qaydada veriləcək

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
5 февраля 2021 г. 00:00
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
4 февраля 2021 г. 19:12
Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны
Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны
4 февраля 2021 г. 18:20
Президент упомянул о подорвавшихся на минах на деоккупированных территориях
Президент упомянул о подорвавшихся на минах на деоккупированных территориях
4 февраля 2021 г. 18:11
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев обратился к гражданам Азербайджана
Президент Ильхам Алиев обратился к гражданам Азербайджана
4 февраля 2021 г. 14:42
В Азербайджане экс-министр Салим Муслимов арестован по подозрению в коррупции
В Азербайджане экс-министр Салим Муслимов арестован по подозрению в коррупции
4 февраля 2021 г. 14:24
Назначен председатель Агентства по разминированию
Назначен председатель Агентства по разминированию
4 февраля 2021 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi