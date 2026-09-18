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    В Азербайджане еще в 90 школах внедрят модель профильного обучения

    Наука и образование
    • 18 сентября, 2026
    • 23:24
    В Азербайджане еще в 90 школах внедрят модель профильного обучения

    В Азербайджане будет расширен охват школ, в которых применяется модель профильного обучения.

    Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

    По его словам, преподавание в некоторых школах, где применяется модель профильного обучения, было организовано заново.

    "Когда мы сравниваем результаты этих школ не только с показателями предыдущих лет, но и с показателями приема в вузы этого города, мы видим существенную разницу в положительную сторону. Основываясь на всех этих результатах, положительных изменениях и показателях, мы приняли решение расширить охват проекта", - подчеркнул Э. Багиров.

    Он указал, что в ближайшее время к проекту присоединятся еще 90 школ.

    "К нам поступило около 16 тысяч обращений от родителей. Мы уже начали обучение в этих школах. Надеемся, что в конце следующего учебного года сможем порадовать и родителей, и общественность высокими результатами этих школ", - заключил глава Госагентства.

    Эшги Багиров Государственное агентство дошкольного и общего образования
    Azərbaycanda daha 90 məktəbdə təmayül tədris modeli tətbiq olunacaq
    Azerbaijan to introduce specialized education model in 90 more schools

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