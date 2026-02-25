В Азербайджане два вуза могут получить статус исследовательских университетов

В этом году два высших учебных заведения в Азербайджане могут быть преобразованы в исследовательские университеты. Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в ходе выступления на общем собрании НАНА за 2025 год. Он отметил, что перед Министерством науки и образования стоят большие задачи: "Сегодня азербайджанские студенты получают образование в престижных университетах мира. Образование, наука и производство должны быть интегрированы. С 2024 года в министерстве были начаты реформы в этом направлении. В настоящее время 15 учреждений функционируют в составе министерства". По словам Гурбанова, предприняты шаги по укреплению связей между образованием и инновациями, преобразованию университетов в исследовательские университеты. "В этом году в Азербайджане два университета могут быть преобразованы в исследовательские университеты". Он также отметил возрастающую роль искусственного интеллекта и развитие технологий в условиях IV промышленной революции. По его словам, Азербайджан продолжает двигаться в этом направлении, внедряя современные технологические решения.