    В Азербайджане два вуза могут получить статус исследовательских университетов

    Наука и образование
    • 25 февраля, 2026
    • 11:59
    В Азербайджане два вуза могут получить статус исследовательских университетов

    В этом году два высших учебных заведения в Азербайджане могут быть преобразованы в исследовательские университеты. Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в ходе выступления на общем собрании НАНА за 2025 год. Он отметил, что перед Министерством науки и образования стоят большие задачи: "Сегодня азербайджанские студенты получают образование в престижных университетах мира. Образование, наука и производство должны быть интегрированы. С 2024 года в министерстве были начаты реформы в этом направлении. В настоящее время 15 учреждений функционируют в составе министерства". По словам Гурбанова, предприняты шаги по укреплению связей между образованием и инновациями, преобразованию университетов в исследовательские университеты. "В этом году в Азербайджане два университета могут быть преобразованы в исследовательские университеты". Он также отметил возрастающую роль искусственного интеллекта и развитие технологий в условиях IV промышленной революции. По его словам, Азербайджан продолжает двигаться в этом направлении, внедряя современные технологические решения.

    вузы Министерство науки и образования высшее образование НАНА реформы Фирудин Гурбанов
    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

