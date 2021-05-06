В Азербайджане четверо директоров школ уволены, трое получили строгий выговор

Согласно соответствующему приказу министра образования Азербайджана, в Территориальном расчетно-финансовом центре № 13 было проведено расследование.

Согласно соответствующему приказу министра образования Азербайджана, в Территориальном расчетно-финансовом центре № 13 было проведено расследование.

Как сообщили Report в Министерстве образования, расследование выявило ряд серьезных недочетов. За недочеты в работе освобожден от должности начальник Территориального финансового расчетного центра № 13 Магеррамов Рагуб Аршад оглы.

Начальнику Сальянского районного отдела образования Пириеву Худаверди Алиюсиф оглу объявлен выговор за халатное отношение к выполнению обязанностей, осуществление некачественного контроля над деятельностью районных общеобразовательных учреждений.

Также уволены директор полной средней школы №2 села Гарабаглы Сальянского района Байрамов Эмин Княз оглы, и.о. директора средней школы села Ени Улуханлы Гамбаров Латиф Исбандияр оглы за серьезные недостатки в управлении и контроле, превышение должностных полномочий, невыполнение обязательств по трудовому договору.

Строгий выговор получили директор полной средней школы села Чуханлы Сальянского района Гейбатов Фирдовси Алигусейн оглу, заместитель директора полной средней школы села I Варлы Назаров Байлар Мохтабар оглу и директор полной средней школы села Амирварлы Джебраильского района Мамедова Латафат Ашир гызы.

Также, по результатам проверок, проведенных Масаллинским районным отделом образования, за недочеты в работе освобождены от должности директор Масаллинской городской полной средней школы №1 Гусейнова Мирханым Мирхабиб гызы и директор Масаллинской городской полной средней школы №6 Назаров Эльман Эльдар оглы.