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В Азербайджане четверо директоров школ уволены, трое получили строгий выговор

В Азербайджане четверо директоров школ уволены, трое получили строгий выговор Согласно соответствующему приказу министра образования Азербайджана, в Территориальном расчетно-финансовом центре № 13 было проведено расследование.
Наука и образование
6 мая 2021 г. 12:21
В Азербайджане четверо директоров школ уволены, трое получили строгий выговор
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Согласно соответствующему приказу министра образования Азербайджана, в Территориальном расчетно-финансовом центре № 13 было проведено расследование.

Как сообщили Report в Министерстве образования, расследование выявило ряд серьезных недочетов. За недочеты в работе освобожден от должности начальник Территориального финансового расчетного центра № 13 Магеррамов Рагуб Аршад оглы.

Начальнику Сальянского районного отдела образования Пириеву Худаверди Алиюсиф оглу объявлен выговор за халатное отношение к выполнению обязанностей, осуществление некачественного контроля над деятельностью районных общеобразовательных учреждений.

Также уволены директор полной средней школы №2 села Гарабаглы Сальянского района Байрамов Эмин Княз оглы, и.о. директора средней школы села Ени Улуханлы Гамбаров Латиф Исбандияр оглы за серьезные недостатки в управлении и контроле, превышение должностных полномочий, невыполнение обязательств по трудовому договору.

Строгий выговор получили директор полной средней школы села Чуханлы Сальянского района Гейбатов Фирдовси Алигусейн оглу, заместитель директора полной средней школы села I Варлы Назаров Байлар Мохтабар оглу и директор полной средней школы села Амирварлы Джебраильского района Мамедова Латафат Ашир гызы.

Также, по результатам проверок, проведенных Масаллинским районным отделом образования, за недочеты в работе освобождены от должности директор Масаллинской городской полной средней школы №1 Гусейнова Мирханым Мирхабиб гызы и директор Масаллинской городской полной средней школы №6 Назаров Эльман Эльдар оглы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 məktəb direktoru işdən çıxarılıb, daha 3-nə şiddətli töhmət verilib

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