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В Азербайджане будут разработаны новые образовательные стандарты

В Азербайджане будут разработаны новые образовательные стандарты В Азербайджане в 2025 году будут разработаны новые образовательные стандарты, а STEAM-образование станет частью национального куррикулума.
Наука и образование
4 декабря 2023 г. 11:16
В Азербайджане будут разработаны новые образовательные стандарты

В Азербайджане в 2025 году будут разработаны новые образовательные стандарты, а STEAM-образование станет частью национального куррикулума.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал на фестивале SAF 2023 (International STEAM Azerbaijan Festival 2023).

По словам министра, STEAM является примером содержания, которое необходимо изменить в сфере образования: "В рамках новых стандартов в содержание предмета "Технология" будет включена 3D-робототехника".

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Версия на английском языке New educational standards to be developed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni təhsil standartları hazırlanacaq

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