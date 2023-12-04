В Азербайджане будут разработаны новые образовательные стандарты

В Азербайджане в 2025 году будут разработаны новые образовательные стандарты, а STEAM-образование станет частью национального куррикулума.

В Азербайджане в 2025 году будут разработаны новые образовательные стандарты, а STEAM-образование станет частью национального куррикулума.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал на фестивале SAF 2023 (International STEAM Azerbaijan Festival 2023).

По словам министра, STEAM является примером содержания, которое необходимо изменить в сфере образования: "В рамках новых стандартов в содержание предмета "Технология" будет включена 3D-робототехника".