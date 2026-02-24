В Азербайджане более 2900 школ используют широкополосный интернет
Наука и образование
- 24 февраля, 2026
- 11:42
В Азербайджане более 2900 школ используют широкополосный интернет.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления информатизации системы образования Министерства науки и образования Вусал Ханларов на брифинге для представителей СМИ по теме "Цифровизация образования".
По его словам, образовательные учреждения ежегодно получают 40-50 тыс. компьютеров.
"К концу 2026 года планируется увеличить соотношение компьютеров к ученикам до 1:6", - сказал он.
