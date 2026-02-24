Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане более 2900 школ используют широкополосный интернет

    Наука и образование
    • 24 февраля, 2026
    • 11:42
    В Азербайджане более 2900 школ используют широкополосный интернет

    В Азербайджане более 2900 школ используют широкополосный интернет.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления информатизации системы образования Министерства науки и образования Вусал Ханларов на брифинге для представителей СМИ по теме "Цифровизация образования".

    По его словам, образовательные учреждения ежегодно получают 40-50 тыс. компьютеров.

    "К концу 2026 года планируется увеличить соотношение компьютеров к ученикам до 1:6", - сказал он.

    широкополосный интернет Вусал Ханларов Министерство науки и образования школы
    Azərbaycanda 2900-dən çox məktəbdə genişzolaqlı internetdən istifadə edilir

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей