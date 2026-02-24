İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda 2900-dən çox məktəbdə genişzolaqlı internetdən istifadə edilir

    Elm və təhsil
    • 24 fevral, 2026
    • 11:09
    Azərbaycanda 2900-dən çox məktəbdə genişzolaqlı internetdən istifadə edilir

    Azərbaycanda 2900-dən çox məktəbdə genişzolaqlı internetdən istifadə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Vüsal Xanlarov "Təhsilin rəqəmsallaşması" mövzusunda media nümayəndələri üçün brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, hər il təhsil müəssisələri 40-50 min kompüterlə təmin edilir.

    "2026-cı ilin sonunda kompüter və şagird nisbətinin 1:6-ya çatdırılması planlaşdırılır", - o bildirib.

    Təhsil kompüter təmin Elm və Təhsil Nazirliyi

    Son xəbərlər

    11:15

    Bu il Azərbaycandakı sənaye zonalarında 16 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

    Sənaye
    11:14

    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib

    Fərdi
    11:13

    SOCAR rəsmisi: "Neft-qaz sənayesi su ehtiyatlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır"

    Energetika
    11:13

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Peşə Təhsil Mərkəzinin məzunlarının 70 %-i iş tapıb

    Sənaye
    11:11

    Xankəndidə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib

    Daxili siyasət
    11:11

    EBRD Gəncə və Şəki su infrastrukturunun yenilənməsinə tələb olunan investisiyaların həcmini açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:11

    Azərbaycan güləşçisi: "Nüfuzlu turnirdə qızıl medal qazanmaq çox xoşdur"

    Fərdi
    11:10

    Azərbaycandakı sənaye zonalarına investisiya qoyuluşu 7 milyard manata çatıb

    Sənaye
    11:09

    Azərbaycanda 2900-dən çox məktəbdə genişzolaqlı internetdən istifadə edilir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti