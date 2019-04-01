В Азербайджане 7 апреля пройдут выпускные экзамены для 11-классников

В Баку, Ширване и Нахчыванской АР 7 апреля состоятся выпускные экзамены для 11-классников полных средних общеобразовательных школ.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), пропускные листы на экзамен и список выпускников доступны по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_...

Свой идентификационный номер учащиеся могут получить в своих школах. Для распечатки пропускного листа на экзамен следует установить программу Adobe Reader и снять пометку "Pop-up blocked" в браузере.

Школьники, у которых нет фотографии на удостоверении личности, могут получить соответствующую справку со школы на сайте ГЭЦ.