Утверждена новая структура Президиума НАНА

На очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана был обсужден ряд изменений в структуре Президиума НАНА.

На очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана был обсужден ряд изменений в структуре Президиума НАНА.

Как сообщает Report, на заседании была утверждена новая структура Президиума НАНА.

Решением Президиума за счет внутренних средств и без дополнительных затрат отдел организации научно-технической и инновационной деятельности аппарата определен как отдел науки и образования, отдел международных отношений и организации научных исследований (образования) за рубежом стал отделом международных отношений, отдел медиа и информации стал отделом связей с общественностью и информации, отдел кадрового потенциала и образования стал отделом человеческих ресурсов, отдел правового обеспечения стал юридическим отделом, общий отдел стал отделом по работе с документами и отдел архивирования научного наследия и документов был определен как отдел научного наследия.

Департамент финансов был упразднен и на его базе создан Департамент финансов и бухгалтерского учета.