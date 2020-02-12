Утверждена Госпрограмма по развитию архивной работы в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по развитию архивной работы в Азербайджанской Республике на 2020 - 2025 годы".

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения надежного хранения и широкого использования архивных документов, совершенствования нормативно-правовой базы и управления в сфере архивной работы, модернизации в соответствии с требованиями времени организаций архивной службы с применением достижений современного технологического прогресса.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование для реализации мер, предусмотренных в Государственной программе.