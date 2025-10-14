Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова на панели "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана".

По ее словам, рейтинг университетов с каждым годом улучшается, наблюдается положительная динамика:

"В этом основная роль отводится университетам и их командам. К примеру, если мы обратимся только к рейтингам устойчивого развития, то в этом году в Times Higher Education Impact Ranking уже представлены 28 азербайджанских университетов. В предыдущем году эта цифра составляла всего 18, годом ранее - 9, а до этого показателей и вовсе не было. То есть, мы очень четко видим, что за последние годы в этой области наблюдается положительная динамика".