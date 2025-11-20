Ученым удалось побороть диабет 1 типа

Комбинация пересадки кроветворных стволовых клеток и клеток поджелудочной железы позволила исследователям Стэнфордской школы медицины полностью предотвратить или вылечить диабет 1 типа у мышей.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Так, новая иммунная система, сформированная из клеток и донора, и реципиента, остановила аутоиммунную атаку на инсулин-продуцирующие клетки и обеспечила устойчивое восстановление нормального уровня сахара - без инсулина и без иммунодепрессантов.

Чтобы подготовить организм к такой пересадке, ученые использовали мягкий режим: комбинацию антител, низкодозного облучения и препарата от аутоиммунных заболеваний. Эта схема частично уже применяется в клинике, что повышает шанс ее переноса на людей. Метод сработал у всех 19 животных, которым пытались предотвратить развитие диабета. А также у всех девяти, чья болезнь уже была в тяжелой форме.

Следующий шаг - адаптировать технологию для людей и найти источник достаточного количества клеток поджелудочной железы для пересадки. Исследователи считают, что такой способ "перезагрузки" иммунной системы может стать прорывом не только в лечении диабета 1 типа, но и в терапии других аутоиммунных заболеваний и в безопасной пересадке органов от частично несовместимых доноров.