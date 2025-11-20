Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Наука и образование
    • 20 ноября, 2025
    • 03:47
    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Комбинация пересадки кроветворных стволовых клеток и клеток поджелудочной железы позволила исследователям Стэнфордской школы медицины полностью предотвратить или вылечить диабет 1 типа у мышей.

    Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

    Так, новая иммунная система, сформированная из клеток и донора, и реципиента, остановила аутоиммунную атаку на инсулин-продуцирующие клетки и обеспечила устойчивое восстановление нормального уровня сахара - без инсулина и без иммунодепрессантов.

    Чтобы подготовить организм к такой пересадке, ученые использовали мягкий режим: комбинацию антител, низкодозного облучения и препарата от аутоиммунных заболеваний. Эта схема частично уже применяется в клинике, что повышает шанс ее переноса на людей. Метод сработал у всех 19 животных, которым пытались предотвратить развитие диабета. А также у всех девяти, чья болезнь уже была в тяжелой форме.

    Следующий шаг - адаптировать технологию для людей и найти источник достаточного количества клеток поджелудочной железы для пересадки. Исследователи считают, что такой способ "перезагрузки" иммунной системы может стать прорывом не только в лечении диабета 1 типа, но и в терапии других аутоиммунных заболеваний и в безопасной пересадке органов от частично несовместимых доноров.

    диабет наука ученые

    Последние новости

    03:47

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Наука и образование
    03:19

    Археологи обнаружили в Перу сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной

    Другие страны
    02:58

    Маск: при дальнейшем развитии ИИ люди могут отойти от использования денег

    Другие страны
    02:21

    NASA: Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

    Наука и образование
    01:46

    Трамп: Путин удивился урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    01:24

    Кобахидзе назвал решение ЕС отложить встречу с Грузией по правам человека попыткой избежать диалога

    В регионе
    00:59

    Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

    Другие страны
    00:38

    В ЮАР задействуют дополнительные силы полиции в связи с саммитом G20

    Другие страны
    00:05

    Минуло 34 года со дня трагедии в Гаракенде

    Внутренняя политика
    Лента новостей