İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Elm və təhsil
    • 20 noyabr, 2025
    • 04:43
    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Hematopoetik kök hüceyrə və mədəaltı vəzi hüceyrə transplantasiyalarının birləşməsi Stenford Tibb Məktəbinin tədqiqatçılarına siçanlarda 1-ci tip diabetin tamamilə qarşısını almağa və ya müalicə etməyə imkan verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Journal of Clinical Investigation" (JCI) jurnalında dərc olunan məqalədə deyilir.

    Beləliklə, həm donorun, həm də resipientin hüceyrələrindən formalaşan yeni immun sistemi insulin istehsal edən hüceyrələrə avtoimmun hücumu dayandırıb və normal şəkər səviyyəsinin - insulinsiz və immunosupressantlar olmadan stabil bərpasını təmin edib.

    Oqanizmi belə bir nəqlə hazırlamaq üçün elm adamları yumşaq bir rejimdən istifadə ediblər: antikorların, aşağı dozalı radiasiyanın və anti-otoimmün dərmanın birləşməsi. Bu sxem artıq klinikada qismən istifadə olunur ki, bu da onun insanlara keçmə şansını artırır.

    Metod, 19 heyvanda diabetin inkişafının qarşısını alıb, xəstəliyi artıq ağır formada 9 heyvanda isə müsbət irəliləyiş əldə olunub.

    Növbəti addım texnologiyanı insanlar üçün uyğunlaşdırmaq və transplantasiya üçün kifayət qədər mədəaltı vəzi hüceyrələrinin mənbəyini tapmaqdır. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, immun sisteminin "yenidən işə salınması"nın bu üsulu təkcə 1-ci tip şəkərli diabetin müalicəsində deyil, həm də digər autoimmun xəstəliklərin müalicəsində və qismən uyğun gəlməyən donorlardan orqanların təhlükəsiz transplantasiyasında sıçrayış ola bilər.

    alim Şəkər xəstəsi diabet
    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Son xəbərlər

    04:43

    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Elm və təhsil
    04:19

    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    03:40

    Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir

    Digər ölkələr
    02:41

    NASA: "3I/ATLAS" kometası Yer üçün heç bir təhlükə yaratmır

    Elm və təhsil
    02:02

    Trampın Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəyə son qoymaq qabiliyyəti Putini təəccübləndirib

    Digər ölkələr
    01:43

    Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstanla bağlı görüşünü təxirə salmaq qərarını dialoqdan qaçmaq cəhdi adlandırıb

    Region
    01:06

    Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyinin ilk günündə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblar

    Komanda
    00:38

    Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti