    Ученые назвали расстояние до ближайшей к Земле разумной цивилизации

    Наука и образование
    • 14 сентября, 2025
    • 04:22
    Ближайшая к Земле технологическая цивилизация в Млечном Пути может находиться на расстоянии около 33 тысяч световых лет, а чтобы существовать одновременно с человечеством, она должна прожить не менее 280 тысяч лет, а скорее - миллионы лет.

    Как передает Report со ссылкой на портал Europlanet, такие выводы представили Манюэль Шерф и Хельмут Ламмер из Института космических исследований Австрийской академии наук на совместной конференции EPSC–DPS 2025 в Хельсинки.

    Ключевую роль в расчетах сыграли условия, необходимые для возникновения и устойчивости сложной жизни. Планета должна обладать тектоникой плит, которая регулирует количество углекислого газа в атмосфере, и атмосферой, богатой кислородом и азотом. Без этого биосфера рано или поздно деградирует, а технологическая цивилизация не сможет появиться.

    Ученые выяснили, что атмосфера с содержанием углекислого газа около 10% могла бы поддерживать биосферу до 4,2 млрд лет. Однако для возникновения технологической цивилизации необходимо не менее 18% кислорода: без этого невозможно ни существование крупных животных, ни открытый огонь, необходимый для металлургии.

    Сопоставив время существования биосферы и скорость эволюции на Земле, исследователи пришли к выводу, что для появления хотя бы одной цивилизации одновременно с нашей, ее вид должен жить минимум 280 тысяч лет. Чтобы одновременно существовало десять цивилизаций, средняя продолжительность жизни каждой должна превышать 10 млн лет.

    "Вероятность существования внеземных цивилизаций в нашей галактике очень мала и напрямую зависит от того, как долго они могут просуществовать", - пояснил Шерф.

    Тем не менее, по его словам, поиски не стоит прекращать: "Даже если шансы невелики, единственный способ узнать правду - продолжать искать. Если мы ничего не найдем, это подтвердит наши расчеты, а если найдём - это станет одним из величайших научных открытий в истории".

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

