İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Elm və təhsil
    • 14 sentyabr, 2025
    • 04:46
    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Ən yaxın texnoloji sivilizasiya Süd Yolu qalaktikasında Yerə təxminən 33 min işıq ili məsafədə ola bilər və insanlıqla eyni vaxtda mövcud olmaq üçün onun ən azı 280 min il, böyük ehtimalla, milyonlarla il yaşaması lazımdır.

    "Report"un "Europlanet" portalına istinadən verdiyi xəbərə görə, Avstriya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutundan Manuel Şerf və Helmut Lammer Helsinkidə keçirilən "EPSC–DPS 2025" konfransında bu qənaəti paylaşıblar.

    Hesablamalarda əsas rolu mürəkkəb həyatın yaranması və davamlılığı üçün vacib olan şərtlər oynayıb. Planetdə atmosferdəki karbon qazının miqdarını tənzimləyən plitə tektonikası və oksigenlə, azotla zəngin atmosfer olmalıdır. Bunlar olmadan biosfer gec-tez çökəcək və texnoloji sivilizasiya yarana bilməyəcək.

    Alimlər müəyyən ediblər ki, tərkibində təxminən 10% karbon qazı olan atmosfer biosferi 4,2 milyard ilə qədər dəstəkləyə bilər. Lakin texnoloji sivilizasiyanın yaranması üçün ən azı 18% oksigen lazımdır: onsuz nə iri heyvanların mövcudluğu, nə də metallurgiya üçün zəruri olan açıq alov mümkündür.

    Biosferin mövcudluq müddətini və Yer üzündəki təkamül sürətini müqayisə edən tədqiqatçılar belə qənaətə gəliblər ki, bizimlə eyni vaxtda, heç olmasa, bir sivilizasiyanın meydana çıxması üçün onun ən azı 280 min il mövcud olması şərtdir. Eyni vaxtda on sivilizasiyanın yaşaması üçün isə hər birinin orta ömür uzunluğu 10 milyon ildən çox olmalıdır.

    "Qalaktikamızda dünya xarici sivilizasiyaların mövcudluq ehtimalı çox kiçikdir və bu, birbaşa onların nə qədər uzunömürlü ola bilməsindən asılıdır", – deyə Şerf izah edib.

    Bununla belə, onun sözlərinə görə, axtarışları dayandırmaq lazım deyil:

    "Şanslar az olsa da, həqiqəti öyrənməyin yeganə yolu axtarışa davam etməkdir. Əgər heç nə tapmasaq, bu, hesablamalarımızı təsdiq edəcək, əgər tapsaq, bu, tarixdəki ən böyük elmi kəşflərdən biri olacaq".

    Süd yolu qalaktika işıq ili
    Ученые назвали расстояние до ближайшей к Земле разумной цивилизации

    Son xəbərlər

    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    05:38

    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    05:11

    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Elm və təhsil
    04:19

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    03:52

    "Bloomberg": Ağ Ev Kirkin qətlindən sonra təhlükəsizlik tədbirləri üçün konqresdən əlavə 58 milyon dollar tələb edir

    Digər ölkələr
    03:21

    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında texnologiya sahəsində saziş imzalanacaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Almaniya rusiyalılara milli və Şengen vizalarının verilməsi üçün tələbləri sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti