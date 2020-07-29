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Ученые: Коронавирус стал заразнее

Ученые: Коронавирус стал заразнее Коронавирус в ходе своей эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека
Наука и образование
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29 июля 2020 г. 16:09
Ученые: Коронавирус стал заразнее

Коронавирус в ходе своей эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека. Это позволило ему стать более заразным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так считают ученые из Политехнического университета Гонконга.

В ходе исследования они сравнивали штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе нынешней третьей волны коронавируса в мегаполисе, и выявили их генетическую идентичность с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования", - отметил доцент местного Политеха Гилман Сиу.

На этот же раз, по его словам, результаты оказались иными. "Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", - отметил ученый.

С 5 июля в Гонконге вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста инфицированных. Последнюю неделю в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира ежедневно фиксируется более ста случаев заражения, а их общее число приближается к трем тысячам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: Koronavirus daha çox yoluxucu olub

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