Ученые: Коронавирус стал заразнее

Коронавирус в ходе своей эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека

Коронавирус в ходе своей эволюции, возможно, прекратил мутации и в итоге смог лучше адаптироваться к организму человека. Это позволило ему стать более заразным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так считают ученые из Политехнического университета Гонконга.

В ходе исследования они сравнивали штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе нынешней третьей волны коронавируса в мегаполисе, и выявили их генетическую идентичность с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования", - отметил доцент местного Политеха Гилман Сиу.

На этот же раз, по его словам, результаты оказались иными. "Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", - отметил ученый.

С 5 июля в Гонконге вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста инфицированных. Последнюю неделю в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира ежедневно фиксируется более ста случаев заражения, а их общее число приближается к трем тысячам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.