Учебный корпус №1 БГУ будет капитально отремонтирован

В учебном корпусе №1 Бакинского госуниверситета (БГУ) запланирован капитальный ремонт, который будет соответствовать самым высоким стандартам.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в БГУ.

Отмечено, что в соответствии с законодательством ведется работа по оформлению документации, и процесс близится к завершению.

Также подчеркнуто, что обновление инфраструктуры является частью общей стратегии развития университета.

"В период капитального ремонта здания студенты продолжат обучение в помещении, где будут созданы необходимые условия для современного образовательного процесса. Непрерывность образовательного процесса будет обеспечена", - говорится в заявлении.