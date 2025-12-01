Учебный корпус №1 БГУ будет капитально отремонтирован
Наука и образование
- 01 декабря, 2025
- 16:37
В учебном корпусе №1 Бакинского госуниверситета (БГУ) запланирован капитальный ремонт, который будет соответствовать самым высоким стандартам.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в БГУ.
Отмечено, что в соответствии с законодательством ведется работа по оформлению документации, и процесс близится к завершению.
Также подчеркнуто, что обновление инфраструктуры является частью общей стратегии развития университета.
"В период капитального ремонта здания студенты продолжат обучение в помещении, где будут созданы необходимые условия для современного образовательного процесса. Непрерывность образовательного процесса будет обеспечена", - говорится в заявлении.
