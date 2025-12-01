Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Учебный корпус №1 БГУ будет капитально отремонтирован

    Наука и образование
    01 декабря, 2025
    16:37
    Учебный корпус №1 БГУ будет капитально отремонтирован

    В учебном корпусе №1 Бакинского госуниверситета (БГУ) запланирован капитальный ремонт, который будет соответствовать самым высоким стандартам.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в БГУ.

    Отмечено, что в соответствии с законодательством ведется работа по оформлению документации, и процесс близится к завершению.

    Также подчеркнуто, что обновление инфраструктуры является частью общей стратегии развития университета.

    "В период капитального ремонта здания студенты продолжат обучение в помещении, где будут созданы необходимые условия для современного образовательного процесса. Непрерывность образовательного процесса будет обеспечена", - говорится в заявлении.

