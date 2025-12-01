İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    BDU-nun 1 saylı tədris korpusu əsaslı təmir olunacaq

    Elm və təhsil
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:28
    BDU-nun 1 saylı tədris korpusu əsaslı təmir olunacaq

    Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) 1 saylı tədris korpusunda ən müasir standartlara cavab verən əsaslı təmir planlaşdırlır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq BDU-dan məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, qanunvericiliyə əsasən, bununla əlaqədar sənədləşmə işləri aparılır və proses bitmək üzrədir:

    "Əsaslı təmirdə binanın zirzəmisindən damına qədər bütün mərtəbələr, auditoriyalar, inzibati otaqlar, laboratoriyalar, sanitar qovşaqlar, liftlər müasir standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulacaq, elmi-tədqiqat laboratoriyaları yeni cihaz və qurğularla təchiz olunacaq. Binada yerləşən kitab fondları və oxu zalları yenilənəcək, professor-müəllim heyəti üçün yaradıcılıq otaqları, xüsusi müzakirə otaqları və s. yaradılacaq. Binanın bütün kommunikasiya xətləri, yanğınsöndürmə sistemi yenilənəcək. Auditoriyalar ən müasir elektron avadanlıqlar, kondisioner və mebellərlə təzhiz olunacaq. Eyni zamanda binanın həyətyanı sahəsi və Universitetin ümumi girişi yenidən qurulacaq, abadlaşdırılacaq".

    Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, infrastrukturun yenilənməsi Universitetin ümumi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsidir:

    "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, elmi tədqiqatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə maddi-texniki bazanın müasir tələblərə cavab verməsi üçün tədbirlər görülür. Binanın əsaslı təmiri zamanı tələbələr müasir tədris prosesi üçün zəruri şəraiti olan məkanda dərslərinə davam edəcəklər. Tədrisin fasiləsizliyi təmin olunacaq".

    Bakı Dövlət Universiteti Tədris prosesi BDU-nun 1 saylı tədris korpusu

    Son xəbərlər

    14:51

    AFFA nümayəndələri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər

    Futbol
    14:48

    Türkiyə Prezidenti İrana səfər edəcək

    Region
    14:46

    Azərbaycan və BƏƏ əməkdaşlığın 5 əsas istiqamətində alt komitələr yaradacaq

    Xarici siyasət
    14:45

    Zelenski ilk dəfə İrlandiyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    14:44

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib

    Maliyyə
    14:42

    Azərbaycan Qazaxıstana pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    14:41

    Naxçıvanın səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:40

    BP: Səngəçal terminalının elektrikləşdirilməsi qrafikə uyğun irəliləyir

    Energetika
    14:36

    Əli Kərimli barəsində 2 ay 15 gün həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti