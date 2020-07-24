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Report Georgia

Трех человек отстранили от сегодняшних экзаменов

Трех человек отстранили от сегодняшних экзаменов Сегодня в 10 городах и районах были организованы выпускные (приемные) экзамены
Наука и образование
24 июля 2020 г. 16:05
Трех человек отстранили от сегодняшних экзаменов

Сегодня в 10 городах и районах были организованы выпускные (приемные) экзамены.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в целом для организации экзаменов были выделены 61 здание, 1 045 экзаменационных залов.

За экзаменами наблюдали 61 общий руководитель экзамена, 167 руководителей экзамена, 1 361 – контролеров-педагогов, 122 сотрудника, организующие выпуск, 61 представитель здания.

По предварительным данным, 3 человека были отстранены от экзамена из-за наличия мобильного телефона.

Для управления процессом экзаменов в ГЭЦ работал оперативный штаб, регулярно налаживалась связь со зданиями, где проходили экзамены, контролировался ход экзаменов. Во всех зданиях экзамен прошел по инструкции, участникам создали условия для демонстрации их знаний.
С 25 июля в ГЭЦ приступят к обработке протоколов экзаменов и листов с ответами.

Ввиду того, что проверка заданий открытого типа, используемых на первом этапе приемных экзаменов по 1-4 группе специальностей для выпускников предыдущих лет, по пятой группе специальностей и в среднеобразовательных учебных заведениях на основе полного (11 классов) образования, а также в выпускных экзаменах для 11 классов, результаты по ним планируется объявить в течение 3 недель.

Результаты выпускных (приемных) экзаменов по 9 классам, по предмету азербайджанский язык будут объявлены в ближайшие пять дней.

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