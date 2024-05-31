Телескоп "Джеймс Уэбб" открыл две рекордно древние и аномально яркие галактики

Инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил обнаружение двух очень далеких галактик, одна из которых стала самой далекой из известных на сегодня.

Инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил обнаружение двух очень далеких галактик, одна из которых стала самой далекой из известных на сегодня.

Как передает Report, об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org.

Они сформировались через 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Одна из галактик оказалась аномально крупной.

"Дуэт" обнаружили в области космоса, известной как сверхглубокое поле Хаббла. Ранее ее изучали с помощью телескопа "Хаббл", но для обнаружения самых древних галактик потребовались мощные инфракрасные приборы "Джеймса Уэбба".

Открытие этих рекордно далеких галактик указало на необходимость разработки новых теорий, описывающих процесс формирования галактик в первые эры после Большого Взрыва.

"Открытие галактик JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1 является свидетельством того, что очень яркие и активные галактики присутствовали во Вселенной в больших количествах уже через 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Их открытие указывает на то, что неожиданно яркое свечение галактик в ранней Вселенной нельзя объяснить тем, что сверхмассивные черные дыры были необычно активными в ту эпоху", - пишут исследователи.