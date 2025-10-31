Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Таир Сулейманов: Азербайджан и Украина могут наладить совместное производство лекарств

    Наука и образование
    • 31 октября, 2025
    • 10:48
    Таир Сулейманов: Азербайджан и Украина могут наладить совместное производство лекарств

    Научно-исследовательские институты Украины и Азербайджана установили тесное сотрудничество, подписав ряд соглашений в области фармацевтики.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации фармацевтов Азербайджана, заведующий кафедрой фармацевтической химии АМУ Таир Сулейманов в ходе сессии 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex-2025).

    По словам Сулейманова, Азербайджан рассматривает это партнерство как долгосрочный и стратегический приоритет, открывающий широкие возможности для создания новых лекарственных средств и вакцин.

    "Мы видим потенциал совместной работы над разработкой новых фармацевтических продуктов - в том числе вакцин и других лекарств. Это направление способно стать ключевым в нашем сотрудничестве", - отметил он.

    Он добавил, что совместные проекты в сфере логистики и упрощение регуляторных процедур по регистрации медицинских препаратов значительно улучшат взаимодействие в области здравоохранения.

    "Существующие этапы регистрации лекарств достаточно сложны. Их оптимизация принесла бы большую пользу обеим сторонам", - подчеркнул Сулейманов.

    Отметим, в рамках выставки Medinex-2025 организована сессия под названием "Двусторонние фармацевтические переговоры: от диалога к сотрудничеству - фармацевтический потенциал Украины и Азербайджана".

    Tahir Süleymanov: Azərbaycan və Ukrayna birgə dərman istehsalı təşkil edə bilər

