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Студенты БВШН представляли Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе

Студенты БВШН представляли Азербайджан на международном конкурсе

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) показали блестящие результаты на финальном этапе международного конкурса Petrobowl, организованного Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineering Global- SPE Global) в городе Калгари в Канаде. 

Как сообщили Report в БВШН, студенты факультета нефтегазовой инженерии Али Нуралиев (бакалавриат, 5-ый курс), Нихад Аббасов (бакалавриат, 5-ый курс), Исмаил Акбаров (магистратура, 1-ый курс), Махаммад Велиев (магистратура, 2-ой курс) и Нияз Ахмадзаде (магистратура, 2-ой курс) представили Азербайджан на конкурсе на высоком уровне, благодаря чему Бакинская высшая школа нефти вошла в список 16-и сильнейших университетов мира. 

Напомним, что ранее студенты БВШН победили на конкурсе Petrobowl по Хазарскому району всех студентов из университетов России и Казахстана, и тем самым завоевали право участвовать в финальном этапе конкурса.

PetroBowl - это международный конкурс, в котором участвуют студенты, обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу". Конкурс, основанный в 2002 году, проводится во всем мире с 2015 года. Во время конкурса, организуемого Обществом инженеров нефтегазовой промышленности, студенты из разных университетов мира, обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу", отвечают на вопросы технического и нефтехнического характера, касающиеся вышеуказанной специальности, чтобы проверить свои знания и навыки в этой сфере.

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