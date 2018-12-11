Студентам БВШН, победившим во втором республиканском конкурсе инноваций, вручены награды

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Команда студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН) приняла участие в церемонии награждения победителей Второго республиканского конкурса инноваций "National Innovation Challenge Azerbaijan 2018".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, во время церемонии министр экономики Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев вручил студентам БВШН, представившим на конкурс свой стартап проект "ThermoNorth" и занявшим на нем первое место, дипломы и главный денежный приз в размере пяти тысяч манатов.

Выступивший на мероприятии студент Высшей школы Александр Оборовский поблагодарил всех организаторов конкурса, выразив особую благодарность министерству экономики. Затем он и другие члены команды – Гусейн Алиев, Эльмар Аскерзаде, Ядигар Назаров, Мурад Рагимов и их научный руководитель доцент БВШН Амир Реза Вахшури– выступили с презентацией о проекте "ThermoNorth" и рассказали о его основных целях и задачах.

Отметим, что второй республиканский конкурс инноваций "National Innovation Challenge Azerbaijan 2018" организован совместно министерством экономики, министерством транспорта, связи и высоких технологий, Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, Национальной академией наук Азербайджана и Представительством Программы развития ООН в Азербайджане. Для участия в нем было представлено около 220 инновационных проектов, разработанных молодыми учеными и исследователями страны.