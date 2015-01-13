Два студента Бакинской Высшей Школы Нефти отправлены в Великобританию

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Двое студентов третьего курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Аида Солтанова и Камран Алиев в течение одного семестра получат образование в Единбургском кампусе престижного университета Великобритании Хериот-Ватта. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в связи с этим в Бакинской Высшей Школе Нефти состоялось мероприятие. Выступая на мероприятии, ректор БВШН отметил, что отправка студентов на продолжение учебы в Университете Хериот-Ватт стала возможным благодаря успешно налаженному международному сотрудничеству в БВШН. Таким образом, Аида Солтанова и Камран Алиев отправляются на учебу в рамках соглашения о сотрудничестве между британским Университетом Хериот-Ваттом и БВШН. Э.Гасымов сказал, что благодаря особому вниманию и заботе, уделяемому Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым к сфере образования, в то же время в результате проводимой политики со стороны правительства Азербайджана подобные работы реализуются как продолжение правильной и последовательной политики, что открывает новые возможности для молодежи.

Он сообщил, что после окончания одного семестра, студенты вернуться в БВШН для продолжения учебы. Э.Гасымов подчеркнул, что учеба за рубежом даст им значительный международный опыт и мотивацию. Говоря о необходимости изучения истории, географии, культуры, традиций той страны, в которую студенты отправляются, Э.Гасымов отметил, что за короткий срок создания Высшей Школы, впервые студенты вуза отправляются учиться за рубежом. Ректор также довел до внимания участников мероприятия, что после этого студенты БВШН будут каждый год отправляться учиться по разным специальностям за границу и этот процесс станет традиционным. Ректор выразил уверенность в том, что студенты наряду с высокими показателями знаний, также достойно представят БВШН и всегда будут высоко поднимать флаг Азербайджана.

В свою очередь, родители студентов отметили заботу, оказываемую государством при руководстве президента Азербайджана Ильхама Алиева образованию, а также выразили благодарность президенту ГНКАР Ровнагу Абдуллаеву, ректору БШВН Эльмару Гасымову и профессорско-преподавательскому составу БВШН за созданную возможность для их детей.